La Juve continua a seguire con attenzione la vicenda legata al futuro di Lukaku, ancora in attesa di sapere se il suo destino sarà ancora in Italia, o se, invece, potrà fare ritorno in Premier. Nel frattempo però, stando a quanto riportato da Repubblica, i Blues avrebbero chiuso all'opzione del prestito, prendendo in considerazione solo offerte cash, con il prezzo di 40 milioni che resta la richiesta del club londinese.