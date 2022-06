La Juventus non vuole cedere Matthijs de Ligt ma il Chelsea continua ad informarsi. Come riporta SkySport i Blues offrirebbero Timo Werner che ha già segnato a Madama per altro e potrebbe essere il sostituto di Alvaro Morata. Il divario tra i due club sarebbe rappresentato dalla distanza tra l'offerta economica del Chelsea e la richiesta della Juventus.