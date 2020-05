1









Secondo quanto riporta Calciomercato.com, il Chelsea avrebbe individuato in Max Bird, giovane classe '00 del Derby County, il prossimo perno del centrocampo in mano a Frak Lampard. Una scelta di mercato che premia la linea verde scelta proprio dal tecnico, ex leggenda del club, e che proprio al County ha allenato prima di arrivare in Blues. Così, qualora il Chelsea si fiondasse veramente su Bird, si libererebbe Jorginho, a lungo seguito dalla Juventus e in cima alla lista dei desideri di Maurizio Sarri.