La notizia ha iniziato a circolare poco più di un'ora fa, quando laaveva appena concluso l'amichevole in famiglia all'Allianz Stadium. Ilha frenato nella corsa per Dusan, facendo sapere di non voler proseguire - almeno per il momento - la trattativa in corso con i bianconeri, avviata nell'ambito del tanto chiacchierato scambio con Romelu. Nello specifico è la formula a non convincere i Blues, che comunque hanno sempre mostrato il massimo rispetto nei confronti dell'attaccante serbo (di cui Massimiliano, tra l'altro, ha detto di non volersi privare, delegando la decisione finale alla società).- Eppure la sensazione, al momento, è che non sia ancora tutto finito. Il nodo consiste nella distanza economica tra i due club, con il Chelsea che vorrebbe offrire 20-25 milioni di euro di conguaglio e la Juve che continua a chiederne almeno 40 per cedere Vlahovic, facendo sapere di essere disposta a continuare la trattativa solo a queste condizioni. La situazione, insomma, è ancora da monitorare, per quanto il momentaneo stop dei londinesi sia effettivamente appurato (con la consapevolezza che per Lukaku rimane viva anche la pista araba). Non resta quindi che attendere, di nuovo.