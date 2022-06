Nessun passo in avanti nella trattativa tra Chelsea e Juve per Matthijs De Ligt. Lo assicura la stampa inglese, con il Telegraph che spiega come i Blues non siano intenzionati ad arrivare alla cifra chiesta per il difensore dai bianconeri (almeno 100 milioni di euro). Non a caso, il club londinese ha avviato contatti anche con il Manchester City per Nathan Aké e continua a discutere con il Siviglia per Jules Koundé, individuati come valide alternative all'olandese.