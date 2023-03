Come racconta Gazzetta, ai due ragazzi cresciuti nel vivaio, la prossima estate potrebbe aggiungersi Nicolò. A meno che per il regista ex Genoa, in gennaio nella lista anche dal Chelsea, non si materializzi un assegno da 18-20 milioni. A quel punto non ci sarebbe scelta: cassa con Rovella e magari conferma in prima squadra per Barrenechea. Ma potrebbe succedere anche il contrario e l’argentino - 4 presenze, di cui 2 da titolare - di questo passo 9-10 milioni li varrà tutti.