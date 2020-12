Tra le priorità di mercato in casa Juventus, ci sarà quella di regalare a Pirlo una quarta punta, tassello parso necessario per le rotazioni offensive a causa di possibili infortuni e impegni ravvicinati. Si è fatto il nome di Olivier Giroud, nell’ultimo periodo valorizzato da Frank Lampard. Infatti, come riporta il Sun, sia il Chelsea che il tecnico non avrebbe intenzione di cedere il centravanti francese nel mese di gennaio. E anche lo stesso campione del Mondo si starebbe ritenendo soddisfatto dello spazio a lui concesso nelle ultime settimane. Nel corso dell’ultimo anno, Giroud è stato accostato a molti top club di Serie A, tra cui la Juve, l’Inter, il Milan e la Lazio.