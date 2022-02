Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo, Massimiliano Allegri ha fatto il "punto" sul centrocampo della Juve, anche alla luce dei movimenti del mercato di gennaio. Ecco le sue parole: "E' andato via Bentancur, con Zakaria abbiamo preso un giocatore bravo. Arthur sta crescendo bene, domenica ha fatto una bellissima partita, ha corso meno, è come i piccini, vede il pallone e corre dietro. Deve gestirsi di più ma ha fatto una bella partita. Ha qualità tecniche straordinarie. Possono giocare Arthur e Locatelli, anche con Zakaria. Scegliere non è semplice, le partite diventano importanti... Meglio così".