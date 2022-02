Come racconta il Corriere dello Sport, a centrocampo rientrano Locatelli, dopo la squalifica in campionato e McKennie, mentre Zakaria ha smaltito la botta alla schiena e dovrebbe partire dalla panchina. Il reparto sarà completato da uno tra Rabiot e Arthur, in ballottaggio. Allegri in conferenza ha parlato così del francese: "Come Morata, anche Adrien va inquadrato per le sue caratteristiche e quando fa ciò che sa fare diventa bravissimo. E’ cresciuto come un numero 10 ma è un giocatore di grandissima quantità, con uno strapotere fisico pauroso, cui aggiunge anche giocate di qualità".