Dov'è finito Bentancur? Dove sono i suoi strappi, il suo dinamismo, l'aiuto in fase di impostazione? Fa strano, comunque. Vedere sbocciare una nuova Juve senza Rodrigo. Lì nel mezzo, a dettare tempi e legge. Qualcuno se l'è chiesto, qualcun altro ha dato le solite risposte: le rotazioni, ci sarà tempo, Arthur deve mettere minuti nel motore. Intanto, i punti si disperdono come le briciole di Pollicino. E l'uruguaiano non ha intenzione di tornare indietro ora che è avanti a tutto e tutti.



GERARCHIE - C'è anche una questione di gerarchie da definire. Con il ritorno di McKennie, come funzionerà il centrocampo? Andrea Pirlo, sui mediani, è da mano sul fuoco e fiducia totale: se dice di non poter trovare spazio a un regista, si va verso l'atto di fede. Se insiste sui due in mezzo più uno, non ha senso chiedere il rombo. Però così resta fuori Rodrigo, o almeno fa una fatica più che bestiale. Lui che da mezzala è uno spettacolo e da regista è la robustezza che sa farsi pure qualità. No, sembra non vederlo, il Maestro. Sembra preferirgli il fraseggio stretto di Arthur (in crescita, ma...) e la fisicità di Rabiot, anche ieri in grado di fornire ottime risposte. Da qui in avanti, la crescita della Juventus passerà soprattutto dalla tenuta della mediana: senza Bentancur, quanto potrà evolversi? Sarà l'ennesima prova del fuoco - e l'ennesimo esperimento - targato Andrea Pirlo.