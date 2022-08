Non è iniziata nel migliore dei modi la stagione della. E non dal punto di vista dei risultati, visto che gli esiti degli impegni amichevoli lasciano spesso il tempo che trovano e l'importante è focalizzarsi sulle indicazioni. No, il riferimento è a una triste costante che non sembra voler abbandonare la squadra di Allegri: gli infortuni. Con un reparto più colpito degli altri, il centrocampo. Dopo quello occorso a, si è fermato anche, per una lussazione alla spalla che lo terrà fuori almeno un mese.Infortuni che vanno a sommarsi a quelli di lungo corso - Chiesa, Kaio Jorge - e alle squalifiche per la prima giornata di campionato di Rabiot e Kean. Tornando a concentrarci sul centrocampo, si tratta di tre assenze pesanti per il tecnico livornese, che in assenza di possibili innesti di mercato dovrà fare di necessità virtù. Sì, ma come? Arthur è fuori dal progetto, restano dunque Locatelli e Zakaria, più i giovani Rovella, Fagioli e Miretti. Non è tanto un problema quantitativo dunque, ma di assemblaggio: in questo senso saranno importanti i prossimi test amichevoli (su tutti quello contro l'Atletico Madrid del 7 agosto), durante i quali Allegri dovrà trovare la soluzione più adatta, tenendo conto anche della possibile uscita di qualche giovane bianconero (Miretti e Rovella sono i più quotati a partire in prestito).