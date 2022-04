1









Non è un mistero che il centrocampo sia uno dei reparti in cui la Juventus si concentrerà di più sul mercato estivo, nonostante abbia già provveduto all'innesto di Zakaria a gennaio. Un po' per i troppi infortuni, un po' per l'incompatibilità tra gli interpreti, ma anche per sistematiche prestazioni sottotono, il centrocampo bianconero è praticamente sempre stato un cantiere aperto. Se Locatelli e Zakaria sono i punti fermi anche per la prossima stagione, tutto il resto è un'incognita. Che dovrà essere risolta necessariamente sul mercato, sicuramente con un acquisto importante. Ma, ripensando al centrocampo dei sogni del periodo 2013-2015, anche con un altro titolare che possa garantire un ricambio di qualità in una zona in cui molto probabilmente agiranno in tre.



IL BORSINO - Ma come? Un colpo solo probabilmente non basterà, resta la necessità di investire ancora. E secondo Calciomercato.com, resta centrale - alla Continassa - l'idea di un colpo top nel reparto. I nomi sono noti, ognuno di loro è una suggestione ma porta con sé anche un ostacolo non indifferente: se Pogba è il sogno dei tifosi, che da sempre sperano in un suo ritorno, il suo ingaggio non è così facile visto lo stipendio percepito. C'è poi Jorginho, che si è proposto e gradirebbe la destinazione: al momento, però, trattare con il Chelsea non è per niente facile vista la situazione societaria che coinvolge i Blues. Capitolo Gravenberch: poteva essere il profilo giovane su cui investire per il futuro, ma il Bayern ha staccato tutti e l'olandese è praticamente sfumato. Resta Milinkovic-Savic, alla portata per ingaggio, ma con un Lotito che certamente non farà sconti.