L'uruguaiano è risultato positivo al Covid e quindi non ci sarà nelle sfide contro Lazio e Porto, decisive per la stagione in corso.Domani c'è la Lazio e quattro giorni dopo il Porto, per ribaltare la sconfitta dell’andata (1-2). Il centrocampo è in grandissima difficoltà e Pirlo avrà gli uomini contati in mezzo, specialmente in vista della Lazio. Arthur domani non potrà essere pronto per giocare dall’inizio, mentre spinge per tornare contro il Porto.non è ancora al meglio per i problemi all’anca e sarà costretto a stringere i denti, ci sarà, conin lizza per una maglia. E poi c'è la carta, una scelta rischiosa ma intrigante per Pirlo, spiega la Gazzetta.- Morata è tornato con lo Spezia, ma si è fermato De Ligt, che contro la Lazio non ci sarà. Rientreranno Cuadrado e Bonucci, mentre Dybala ci sarà forse con il Porto ( QUI i dettagli ). Un centrocampo in crisi, due sfide toste e qualche idea...