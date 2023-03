Nonostante l'assenza per squalifica di Paredes e Rabiot, c'è ancora un dubbio per Allegri riguardo il centrocampo che schiererà contro il Verona. Ovvero chi tra Barrenechea e Miretti insieme a Fagioli e Locatelli? Dipenderà dalle condizioni dell'italiano. Se Miretti darà garanzie, sarà suo il posto, altrimenti nuova opportunità per l'argentino.