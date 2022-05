Sono molti i nomi dei possibili colpi in entrata della Juventus, da Pogba a Di Maria, passando per Perisic e Gabriel. Ci sono anche però nomi in uscita e non solo i già noti Dybala e Bernardeschi. Stando a quanto riferisce Tuttosport il centrocampista brasiliano Arthur è considerato un esubero e sarebbe completamente fuori dai piani di Madama quindi in estate potrebbe partire.