Arthur non rientra più nei piani di Massimiliano Allegri. Il centrocampista brasiliano dall'altro canto vorrebbe avere maggiore spazio e fiducia per riuscire a conquistarsi i prossimi Mondiali in Qatar. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport l'obiettivo principale di Madama sarebbe quello di mandare Arthur verso la Premier League anche se ad oggi non ci sono offerte concrete.