Sarà difficile strapparlo ora, nel mercato di gennaio. Sarà complicato che ci riesca anche la Juventus. Gli occhi però sono tutti su Manuel Locatelli: i bianconeri lo vorrebbero sul momento, ma comprendono la necessità di un altro anno da protagonista prima di continuare con un grosso investimento.



RAPPORTI - Come racconta Calciomercato.com, i rapporti con la dirigenza del Sassuolo sono ottimi. Ma è stato lo stesso Sassuolo a garantire a De Zerbi un altro anno dell'ex Milan, anche lui "valso" il rinnovo del tecnico. Il ragazzo vuole giocare e sogna l'Europeo, con questa continuità mai dire mai. Ecco perché un'altra annata a Sassuolo è possibile, la Juve mantiene il radar acceso. E in caso di segnali è pronta a muoversi perché sì, Locatelli piace non poco.