Il bomber arriverà. Così Tuttosport in edicola, che sottolinea la voglia della Juventus di arrivare a gennaio con un attaccante tra le mani.Si riparte dalle cessioni necessarie, sia per questioni tecniche che economiche.restano giocatori trattabili in uscita.Ecco, sul brasiliano c'è il mirino deled è stato più volte accostato. La Juve punta gli scontenti, tutto ciò naturalmente comporta il rischio di prendere in entrata giocatori non esattamente in linea con il corso giovane inaugurato con gli acquisti di. I nomi? Sempre i soliti. Icardi da una parte, Cavani dall'altra. Entrambi in uscita da Psg e United. Il vero colpo sarebbe però: tra il suo agente e il tecnicoil feeling non c'è e non ci sarà mai. Un prestito gratuito, per soli 6 mesi, potrebbe fare tutta la differenza del mondo.