Calcio & Finanza riporta alcuni estratti della relazione deldellasull'aumento di capitale da 200 milioni di euro, da cui emergono alcuni dettagli circa "l’aggiornamento delle stime del Piano di lungo periodo per gli esercizi 2023/24 – 2026/27". Tra gli obiettivi del club, innanzitutto, c'è il “mantenimento della” perché la Società "rappresenta uno dei club più importanti nel mondo e dispone di unin un contesto, quello del calcio professionistico di alto livello, che registra una marcata polarizzazione, con pochi club in grado di competere, in maniera continuativa, a livello continentale. Al fine di consolidare questa posizione, il Piano prevede l’attuazione di campagne trasferimenti caratterizzate da un’attenta e disciplinata gestione delle operazioni di investimento e disinvestimento, con l’obiettivo di mantenere un adeguato livello qualitativo della rosa e garantirne nel tempo il necessario ricambio generazionale".- Un mercato oculato, dunque, da unire a una "attenta valorizzazione dei calciatori che abbiano maturato esperienza nella seconda squadra della Società, la, fondata nel 2018 e militante oggi nel campionato italiano di Serie C, anche al fine del raggiungimento del sopra menzionato obiettivo di equilibrato ricambio generazionale della Prima Squadra".- La Juventus, inoltre, "segnala che tra le principali assunzioni relative ai risultati sportivi è prevista la costante qualificazione alle prossime edizioni della", che dalla prossima edizione avrà un format nuovo e decisamente più ricco.