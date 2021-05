L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul casting in attacco della Juventus: “Aspettando la decisione di Cristiano Ronaldo, Allegri ha votato per la conferma di Alvaro Morata e la Juventus è pronta a rinnovare per altri dodici mesi il prestito con l’Atletico. Paulo Dybala, contratto in scadenza nel 2022, vuole restare (l’Atletico Madrid è in pressing). Almeno un altro attaccante arriverà e saranno due in caso di qualche partenza di lusso. Arkadiusz Milik (Marsiglia) interessa a prescindere e Kaio Jorge (Santos, c’è anche il Napoli) è un talento che stuzzica. Memphis Depay (svincolato) può diventare un’alternativa al polacco. E se dovesse andare via Ronaldo? C’è l’ipotesi Mauro Icardi (nello scambio con Cr7), ma uno dei preferiti è Dusan Vlahovic (Fiorentina). In lista anche Donyell Malen (Psv) e Moise Kean (Everton), sul quale, però, il Psg si sta muovendo con decisione”.