L'intervista recentemente rilasciata da Cristiano Ronaldo ha fatto calare il gelo attorno all'asso portoghese ex Juventus. Una rottura totale con tutto l'ambiente del Manchester United che, secondo i media portoghesi, rischia di condizionare anche i rapporti all'interno dello spogliatoio. In particolare ha lasciato il segno il video di accoglienza da parte di Bruno Fernandes, compagno di squadra in Premier League e letteralmente gelido nei confronti di CR7. Un segnale che qualcosa va sistemato, il prima possibile, nei rapporti se non con gli altri convocati, almeno con i compagni.