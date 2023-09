Questi sono i momenti in cui va ritrovato l’equilibrio, dopo l’enorme scossone di ieri pomeriggio. La positività di Paulè stato un fulmine a ciel sereno, ha colto tutti di sorpresa ed é normale, dunque, che si aspettino le contro analisi per fare maggiore chiarezza. Ricercare l’equilibrio, però, significa anche azzardare un oltre, studiare uan strategia.In questo senso, il casopuò cambiare anche il mercato, già da gennaio. È vero che sul centrocampista francese non si potesse fare grande affidamento: ma era un bonus di lusso, da far giocare nei finali di partita per permettergli, con le sue giocate, di cambiare volto ai match. Ad oggi – sempre in attesa delle contro analisi -, però, è difficile immaginare Paul nuovamente con la maglia dellaindosso e a centrocampo si libera uno slot pesante.Nel caso in cui le cose andassero per il peggio, la Juventus avrebbe i margini di manovra per liberarsi del pesante ingaggio di Pogba e andare ad operare sul mercato. Gli obiettivi nel mirino sono quei profili che la dirigenza ha seguito e continua a seguire. Ci riferiamo, soprattutto, ad Habibdello Strasburgo su cui è forte anche il Chelsea. Nella lista dei desideri, però, compare anchedel Borussia M'gladbach su cui, però, permangono alcuni dubbi sulla tenuta fisica. Sullo sfondo, attenzione anche alla suggestione Khephren: costi elevati, ma resta uno degli osservati speciali.