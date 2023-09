La Juventus è già alla ricerca di un erede di Paul Pogba sul mercato. La squalifica, infatti, porterebbe il club bianconero a rescindere il contratto con il giocatore e quindi riaprirebbe il calciomercato bianconero, con Giuntoli in prima linea sul possibile colpo. Secondo Tuttosport, il dirigente juventino segue da vicino i francesi Habib Diarra (classe 2004 dello Strasburgo), Khephren Thuram (classe 2001 del Nizza) e Manu Koné (classe 2001 del Borussia Monchengladbach) oltre al tedesco naturalizzato serbo Lazar Samardzic (classe 2002 dell'Udinese). E da questi quattro nomi dovrebbe uscire il sostituto di Paul Pogba.Intanto, Allegri - che nella migliore delle ipotesi dovrà rinunciare a Pogba per 3-4 mesi - lo sostituirà con Nicolò Fagioli e Fabio Miretti, come da diverso tempo a questa parte.