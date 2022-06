Giorno dopo giorno, si fa sempre più intenso il lavoro dei dirigenti bianconeri, alle prese con il mercato e con i vari obiettivi da definire a stretto giro di posta. Le priorità sono quelle di ultimare i dettagli che possono sbloccare definitivamente le situazioni legate a Pogba e Di Maria, sogni di una notte di mezza estate dei tifosi juventini che, sperano di poter tornare ai massimi vertici sin dalla prossima stagione. Ma per sognare in grande bisogna anche confermare e blindare i protgaonisti di questa annata, uno su tutti: Matthjis De Ligt.



IL PUNTO SUL RINNOVO - E' fuori discussione che l'ex Ajax sia uno dei pilastri di questa squadra,ma viene difficile pensare che potrà percorrere una carriera simile a quella dell'ormai suo ex compagno di squadra Giorgio Chiellini. La volontà della Vecchia Signora è quella di blindare e rinnovare il contratto dell'olandese fino a giugno 2026, ma a fronte di un'offerta irrinunciabile potrebbe anche lasciar partire il difensore. NUOVO INCONTRO - E' atteso un incontro in settimana tra la Pimenta e il club bianconero proprio per discutere del suo futuro e questa attesa sta spazientendo i tifosi juventini, i quali mostrano un pò di preoccupazione per il buon esito dell'operazione. Inoltre, la Juve potrebbe accettare una riduzione sulla valutazione complessiva della clausola, al momento ferma a 125 milioni ma che potrebbe scivolare anche sotto i 100. L'olandese a Torino si trova bene, ma non è da escludere una sua partenza ed è anche per questi che De Ligt avrebbe iniziato a guardarsi attorno.