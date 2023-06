Il logo della Juve e quel punto di fianco, postati sui propri social, hanno poco margine di interpretazione: c'è e vuole restare in bianconero. Il suo contratto scade il 30 giugno 2024, un contratto pesante, da circa 6,5 milioni netti, di cui la Juve potrebbe volersi liberare senza troppi drammi, ecco perché le voci di un addio anticipato dopo una stagione più che complessa rimbalzano ovunque. Ma il capitano bianconero non è intenzionato a mollare, ha fissato l'orizzonte di un addio alla Juve e all'Italia solo tra un anno dopo gli Europei, con la voglia di chi punta a dimostrare al mondo intero di non essere finito.Al momento la risoluzione di contratto non gli è stata proposta dal club, anche per una questione di rispetto al capitano e alla storia da oltre 500 presenze con la maglia della Juve. È stato però chiarito anche il fatto che si ritroverà a partire in fondo alle gerarchie dei centrali nella prossima stagione, specialmente in caso di passaggio alla difesa a quattro: davanti a lui Gleison Bremer e Danilo, con Federico Gatti e Daniele Rugani che sicuramente non partono dietro. Ecco perché, in caso di proposte ritenute interessanti, nessuno si sarebbe opposto alla sua partenza a titolo gratuito, anzi se necessario ci sarebbe la disponibilità anche a una buonuscita. Ma Bonucci non è ancora stato convinto a cambiare idea: vuole restare e dare il suo contributo, nonostante in campo ci sia sempre meno.