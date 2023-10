C'è una classifica particolare in cui la Juventus è quasi in testa, anche se di merito non si può parlare. Di cosa si tratta? Della media di cartellini gialli presi per falli fatti in una partita, una graduatoria stilata per capire chi sia la più "penalizzata" da queste decisioni arbitrali.Ecco i dati di Tuttosport:ATALANTA: 92 falli commessi, 9 cartellini. Media 10,22INTER: 78 falli commessi, 8 cartellini. Media: 8,67CAGLIARI: 80 falli commessi, 10 cartellini. Media: 8UDINESE: 91 falli commessi, 12 cartellini. Media: 7,58FIORENTINA: falli commessi 81, cartellini 11. Media: 7,36SASSUOLO: falli commessi 65, cartellini 10. Media: 6,5ROMA: falli commessi 82, cartellini 13. Media: 6,31VERONA: falli commessi 98, cartellini 16. Media: 6,12BOLOGNA: falli commessi 84, cartellini 14. Media 6TORINO: falli commessi 77, cartellini 13. Media 5,92NAPOLI: falli commessi 76, cartellini 13. Media 5,85LAZIO: falli commessi 77, cartellini 14. Media 5,5EMPOLI: falli commessi 92, cartellini 17. Media 5,41LECCE: falli commessi 93, cartellini 19. Media 4,89SALERNITANA: falli commessi 85, cartellini 18. Media 4,72MONZA: 79 falli commessi, 17 cartellini. Media: 4,65MILAN: falli commessi 78, cartellini 17. Media 4,58FROSINONE: falli commessi 72, cartellini 17. Media 4,23JUVENTUS: falli commessi 80, cartellini 19. Media 4,21GENOA: falli commessi 80, cartellini 20. Media 4