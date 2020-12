La Juventus deve giocare già fra 3 giorni contro l'Udinese dopo la pausa natalizia, quindi in questi giorni festivi sta continuando a lavorare alla Continassa. Ci sono giocatori che apprezzano particolarmente il fatto di essere al lavoro in un periodo del genere, come il centrocampista brasiliano Arthur, che oggi ha pubblicato, e ha scritto: "Il modo migliore per finire il 2020! Buon anno juventini!". Arthur in questa seconda parte di stagione cerca finalmente continuità, come tutta la Juve di Pirlo.