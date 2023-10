Il capo della comunicazione dellaMikeha rilasciato un'intervista a TBD Media, in cui ha condiviso alcune scelte del club bianconero. Ecco le sue parole: "La decisione di perseguire un modello di business più sostenibile, in gran parte derivante da una necessità finanziaria non esclusiva del club, ha portato la Juventus ad abbracciare un approccio più agile nel modo in cui interagisce con la sua base di fan attuale e futura. La lotta per rimanere rilevanti nel mondo moderno è una sfida considerevole".