Il derby, bisogna vincerlo. Mai come ora. E' fondamentale. In una partita come questa si azzera la classifica e si scende in campo per lottare su ogni pallone. Senza mai tirare indietro la gamba. Ma come arriva la Juve alla sfida delle 18 contro il Torino? Rimaneggiata, sicuramente. Andrea Pirlo sa che si sta giocando la panchina e non può sbagliare nulla, si troverà davanti alla sliding door del suo futuro con gli uomini contati; un po' per necessità e un po' per scelta.



LA PUNIZIONE - Andrea aveva detto che avrebbe lasciato a casa Arthur, Dybala e McKennie dopo il festino interrotto dall'arrivo dei Carabinieri e così è stato. Una punizione che se la ricorderanno... per qualche giorno, perché poi da domenica torneranno ad allenarsi. Se la lezione della non convocazione non basta ci pensa anche la società a far passare loro la voglia di rifarlo, con una multa salata in arrivo. Un messaggio a tutti: alla Juve non si scherza. Lo sa anche Andrea Pirlo, che rischia di perdere la gestione dello spogliatoio dopo aver puntato il dito sui giocatori. Cosa non gradita, come riporta Calciomercato.com che analizza la situazione spiegando: "Ora il gruppo è a un bivio, o si ricompatta o si sfalda del tutto".



A RISCHIO - Proprio ora, a poche ore dal derby. Il Toro adesso e poi il Napoli mercoledì. 180' che possono diventare fatali per l'allenatore. Paratici e Nedved lo hanno confermato a gran voce, ma il destino di Pirlo è legato ai risultati e il rischio di non qualificarsi alla Champions League fa traballare parecchio la sua panchina. Occhio quindi al cambio per la prossima stagione ma anche a una clamorosa separazione nelle prossime settimane in caso di flop totale in queste partite.



IN CAMPO - Scelte quasi obbligate, dicevamo. Con il dubbio Danilo che potrebbe accompagnarlo fino a poco prima del fischio d'inizio: da capire le condizioni di Alex Sandro, se non dovesse farcela potrebbe giocare l'ex Manchester City a sinistra con Cuadrado dall'altra parte. Il ballottaggio però è anche con Bentancur, che se dovesse rimanere fuori lascerebbe il posto a Ramsey al centro, Cuadrado avanzerebbe sulla linea dei centrocampisti e Danilo verrebbe schierato terzino a destra; a quel punto, con Alex Sandro dall'altra parte. Un rebus da risolvere aspettando di capire le condizioni dell'ex Porto. Pirlo vuole curare ogni dettaglio, sa che adesso non può sbagliare niente.