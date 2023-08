Non è un'estate facile pertra le tante voci di mercato che lo riguardano da ormai ben prima che iniziasse ufficialmente il calciomercato e i problemi fisici che lo hanno tormentato per tutta la scorsa stagione e che lo hanno condizionato anche nelle ultime settimane. Non è un caso se, come Massimiliano Allegri ha confermato, il giocatore non era sicuro di riuscire a giocare una parte della gara con il Real Madrid. Dusan aveva timore che si ripresentasse il problema il dolore scrive la Gazzetta dello Sport.Il gol allo scadere non è stata l'unica nota positiva per il serbo;Lo staff ha deciso di gestirlo in questo inizio di preparazione e i 15 giorni di lavoro personalizzato lo hanno aiutato a controllare la pubalgia e mettersi in condizione per la prima di campionato, cheIl Vlahovic visto in questi giorni in America, aggiunge il quotidiano, "non pare un giocatore desideroso di partire, con la testa già altrove e poca voglia di sacrificarsi, tutt’altro. Le voci sul suo futuro a quanto pare non lo turbano".