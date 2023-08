Manca sempre meno all'inizio del campionato; domenica 20 agosto la Juve affronta l'Udinese alla Dacia Arena. Prima però, lil match sabato contro l'Atalanta. Più ci si avvicina alla nuova stagione e maggiori sono le indicazioni che si possono trarre anche dalle amichevoli. Intanto per capire chi è a disposizione e potrà quindi scendere in campo nella prima giornata di Serie A.Nel test in famiglia andato in scena all'Allianz Stadium, c'erano tanti assenti ma molti dei quali dovuti solo a una gestione per i carichi in allenamento. Da Danilo a Mckennie fino a Rabiot e i giocatori infortunati, in gallery gli aggiornamenti sulle loro condizioni e quando potremo rivederli in campo.