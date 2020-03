La Juve sarà la favorita del campionato. Di quello che rimane, perché non si ripartirà certamente da zero. Il motivo? Lo svela La Gazzetta dello Sport: questo non sarà più un torneo giocato a lungo raggio: la condizione fisica e i momenti saranno determinanti. Soprattutto, saranno decisive le rotazioni. E in questo la Juventus è un passo oltre tutte le avversarie.



I NUMERI - Come ricorda la Rosea, Sarri ha concesso a 20 giocatori almeno cinque partite da titolare. Che vuol dire due cose: è cambiato Sarri rispetto a Napoli, e che il turnover è obbligatorio per tutti. Non solo: se andiamo a contare le presenze in Champions ed Europa League, la Juve ha una rosa da 1429 partite europee. Ogni esclusione peserà il doppio, ma la stagione può essere più alla portata.