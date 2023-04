Come racconta Gazzetta, ai nastri di partenza della stagione Bonucci e Bremer erano i due centrali titolari, Gatti e Rugani le riserve e in caso di necessità Danilo avrebbe potuto dare una mano. Lo stesso Alex Sandro appariva con un piede fuori dalla Juve perché al suo ultimo anno di contratto e con una gamba non più brillante per reggere il lavoro di esterno sinistro a tutta fascia. Il cambio di modulo ha stravolto tutto.