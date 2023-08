Due centri in due gare di questa Serie A per Dusan. Il centravanti sembrava fosse al centro del mercato della, salvo poi la permanenza a Torino. L'atteggiamento di Vlahovic èperò rispetto a quello delle stagioni passate: dal momento in cui entra in campoDusan durante la partitae frustrato ma sempresempre i compagni, si propone, chiede palla. Questo è quello che dal numero 9 ci si aspetta. Da queste prime due apparizioni sembra anche essere migliorato nel lavoro spalle alla porta, tallone d'Achille nella scorsa stagione.Vlahovic ora si sente al centro del progetto della Juventus e di Massimiliano Allegri e no, non vuole deludere la sua signora ma soprattutto i suoi tifosi, che sono sempre pronti ad applaudirlo ed incoraggiarlo.