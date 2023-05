Un addio per la stagione... con la speranza che sia solo un arrivederci alla prossima. Sì, perché la Juve ha salutato l'Allianz Stadium sperando di ritrovarlo presto, in Champions League, e senza squalifiche da parte della Uefa. Come scrive Tuttosport, "Leonardo Bonucci e compagni hanno ricevuto calore in quantità nella semifinale d’andata. Tanti tifosi, tante sciarpe, tanta voce per sostenere la squadra. Non abbastanza per il tutto esaurito, ma i presenti hanno fatto rumore in abbondanza. La gente si è stretta attorno alla Juventus, in una delle annate più pazze della sua storia. Per gli alti e bassi del campo, per il ribaltone dirigenziale e per le vicende finite nelle aule di tribunale. Il popolo teme di vivere i prossimi dodici mesi senza Europa, per questo l’affetto si è moltiplicato contro il Siviglia, pur con qualche segnale di insofferenza mista a paura (soprattutto pochi istanti dopo il duplice fischio). Anche dopo il gol di En-Nesyri, lo Stadium non ha mai smesso di incoraggiare la Juventus".