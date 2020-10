3









Sotto a chi tocca. I sorteggi di Champions League hanno opposto alla Juventus Barcellona, Dinamo Kiev e Ferencvaros, un girone abbordabile in cui la squadra di Pirlo si giocherà la vetta in un testa a testa contro i blaugrana, per un classico di questa epoca calcistica, Ronaldo contro Messi. I bianconeri apriranno le danze del loro cammino europeo fuori casa, contro la squadra di Lucescu, sicuramente una trasferta ostica sotto diversi punti di vista, ma la Juve si appresta a vivere le notti europee potendo contare su un terreno fertile, ben curato e senza grosse zolle. Infatti, gli impegni in Serie A che si incastreranno con quelli di Champions si preannunciano semplici, se non per un big match e qualche insidia.



LE NEOPROMOSSE – Un tour de force che parte dal 17 ottobre e si conclude il 13 dicembre, 8 partite di campionato e 6 di Champions. 14 sfide in due mesi, ma il coefficiente di difficoltà può far dormire sonni tranquilli a Pirlo e squadra. La Juve affronterà le tre neopromosse Crotone, Spezia e Benevento, che seppur possono regalare sorprese, rappresentano sfide da tre punti da mettere in tasca, in cui far rifiatare le proprie stelle per preservale per le notti che contano.



DUE INSIDIE – Nell’arco di questi due mesi sono due le insidie che faranno da antipasto ad entrambi gli atti contro il Barcellona. Il Verona sarà lo scoglio da superare prima di affrontare Messi il 28 ottobre: la squadra di Juric si deve obbligatoriamente considerare come insidia, sia alla luce dei precedenti dello scorso anno (vittoria in casa per 2-1, sconfitta al Bentegodi sempre per 2-1), sia per la crescita che può manifestare quest’anno. La cornice del ritorno contro il Barça sarà il derby contro il Torino del 6 dicembre, storicamente una partita sentita, da club e città intera.



UN SOLO BIG MATCH – Infine, una partita che l’anno scorso è significata sfida scudetto per gran parte della stagione, ovvero Lazio-Juve. Il solo big match presente in questa full immersion di impegni, che tra l’altro si colloca in una data strategicamente vantaggiosa, l’8 novembre, il giorno prima della pausa nazionali prevista dal 9 al 17 del mese. Un calendario che seppur presenta qualche ostacolo, potrà permettere alla Juve di conservare le energie nervose per i momenti clou, dove non si potrà sbagliare



