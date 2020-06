Step by step, il mondo del calcio italiano si prepara al ritorno della Serie A. Ieri sono state ufficializzate le date del campionato, cosa che ha permesso di dare libero sfogo a tutte le analisi di campo che fino ad ora erano state bloccate dal coronavirus. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea come questo rush finale non può che favorire la Juventus, avendo a disposizione una rosa ampia, quasi due quadre tra l’undici titolare e la panchina. Simbolo di questa profondità è Higuain, spesso e volentieri entrato a gara in corso. Sparisce invece il fattore campo: le porte chiuse annullano il vantaggio dato dalla spinta dei propri tifosi, come dimostrano i risultati delle prime giornate di Bundesliga. Anche per i bianconeri sarà così, che dovranno fare a meno del calore dell’Allianz Stadium, fortino in cui hanno ottenuto la bellezza di 37 punti.