Tutte le date e gli orari della, fino alla trentesima giornata (non inclusa). Il campionato si ferma, ma solo per prendere la rincorsa: la fine del campionato è ancora lunghissima e soprattutto piena di ostacoli, per lae non solo.E allora, quale occasione migliore per appuntarsi tutte le date e gli orari di una stagione da vivere con il massimo dell'entusiasmo? Ritrovato qualche risultato, ecco che è tornata anche l'ambizione. Ma tanto passerà dagli scontri diretti che la Juve deve dimostrare di meritare. Ampiamente.