In fondo, estremizzando come piace fare allo stesso tecnico livornese, è vero quello che dice. Quando in rosa hai a disposizione dei fuoriclasse, questi devono giocare.; non è un potenziale, non è uno spaccapartite, è il calciatore che oggi è in grado di caricarsi tutta la, vizi e virtù compresi, sulle spalle.– Premiato dalla Uefa come Man of the match e numeri impressionanti. Una serata magica per Federico Chiesa che ha trascinato la Vecchia Signora alla vittoria contro i campioni d’Europa in carica. Suo il gol più veloce nel secondo tempo in Champions League nella storia della Juve. Oltre a questo, eguagliato il record di Del Piero registrato nel ’97: è andato a segno in quattro partite di Champions League consecutive, dopo essere partito da titolare.– Questa sera Chiesa si è dimostrato leader, in campo e fuori. Un gol, che vale la vittoria e un passo in avanti in chiave qualificazione. Un’intervista, nel post partita, che serve a sgomberare il cielo sopra la Continassa dalle nubi cariche di tempesta: “Ci tengo a dire una cosa. Ho sempre avuto un ottimo rapporto col mister, i problemi sono stati creati come gossip inutili ma non ci sono mai stati: io faccio quello che chiede lui senza alcun problema. C'è sintonia e vogliamo tornare al livello di quella Juve che vinceva gli scudetti”.