Tra i diversi giocatori che rientreranno alla Juventus dai rispettivi prestiti c’è Daniele Rugani, attualmente al Cagliari. Nelle ultime ore si sono registrate novità in merito al suo futuro. Stando a quanto riporta La Nuova Sardegna, l’obiettivo della squadra di Semplici sarebbe quello di poter contare nuovamente sul difensore centrale ex Empoli La prossima settimana – si legge – potrebbe andare in scena un incontro tra il club sardo e la Juve per discutere la sua possibile permanenza.