Nella Juventus che vince in Italia ogni anno c'è un giocatore che non gioca praticamente mai, ma che per lo spogliatoio ha un'importanza assai rilevante: il terzo portiere Carlo Pinsoglio.



Sempre uno degli juventini più attivi sui social, Pinsoglio aveva già festeggiato su Instagram ieri sera appena dopo la vittoria della Coppa Italia contro l'Atalanta. Ma oggi ha rincarato la dose: altra foto, altro post, altro messaggio.

Il buongiorno di Pinsoglio all'indomani di Atalanta-Juve, finale di Coppa Italia vinta 2-1 dalla squadra di Pirlo: