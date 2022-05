Un valore che cresce, un risultato che resta identico: la Juve è il marchio calcistico più prezioso d’Italia. Secondo Brand Finance il club bianconero ha un valore stimato di 705 milioni di euro, in crescita del 25% rispetto alla misurazione precedente. E' quello con maggiore capacità di influenzare scelte e opinioni dei tifosi, nonché il trademark di maggiore valore finanziario, con un peso pari a circa il 30% di tutto il valore di impresa.



Il report “Football 50 2022” consacra il club. Come si legge sul comunicato: "Settima fra i club più influenti al mondo (anche in questo caso, con una crescita di 4 posizioni) la Juventus vede rafforzarsi la sua posizione e la sua reputazione nel calcio mondiale: come si diceva, grazie al rilevante incremento di 140 milioni di euro anno su anno, pari ad una crescita del 25%, dati che ne fanno uno dei cinque club il cui brand è maggiormente cresciuto. Non solo: quest’anno il marchio Juventus ha recuperato e superato del 4,4% il valore pre-covid; un incremento molto forte, che ha permesso al club di mantenere il suo undicesimo posto nella classifica mondiale complessiva e di avvicinarsi notevolmente alla top ten. Al decimo posto, infatti c’è l’Arsenal, a sua volta cresciuto ma meno della Juve (18%)".



La classificazione AAA pone la Juve come brand fortissimo. Ed è anche uno dei cinque club il cui marchio è cresciuto di più nel calcio mondiale. Infine, la Juve ha recuperato e superato del 4,4% il valore pre-covid.



