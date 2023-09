La Juventus ha seguito molti talenti in quest'estate, soprattutto a centrocampo. Uno di questi era Kamara del Borussia Dortmund. I bianconeri ci hanno provato ad agosto, avviando una trattativa con il club tedesco, che però alla fine ha deciso di tenere il classe 2004. Come riferisce Fabrizio Romano, alla Continassa non mollano e questo profilo sarà tenuto in considerazione anche per il futuro.