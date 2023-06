La nuova Juve è in via di definizione. Le sue indicazioni Max Allegri le ha date, il ds Giovanni Manna le ha recepite e pur nelle difficoltà sta cercando di dettare i tempi di un mercato difficilissimo. Sempre aspettando quel Cristiano Giuntoli che quando arriverà (a mercato aperto o chiuso che sia) si inserirà all'interno di un gruppo di lavoro ormai operativo e impegnato a 360 gradi. Ma prima di pensare agli acquisti restano da gestire tutte le situazioni interne, comprese quelle dei giocatori di rientro dal prestito e quelli in scadenza di contratto. Così, quando mancano meno di due settimane al 30 giugno è possibile delineare un borsino dell'attuale organico, tra chi resta e chi è sicuro di andare via, chi è sul mercato e chi in caso di super offerta può lasciare la base.Scopri in gallery la percentuale di permanenza, reparto per reparto. E Allegri?SZCZESNY 70% - PERIN 95% - PINSOGLIO 95%ALEX SANDRO 10% - BONUCCI 50% - BREMER 60% - DANILO 95% - GATTI 95% - RUGANI 70%CAMBIASO 70% - CUADRADO 5% - DE SCIGLIO 95% - KOSTIC 70% - ILING-JUNIOR 50% - PELLEGRINI 10%ARTHUR 5% - BARRENECHEA 15% - FAGIOLI 95% - LOCATELLI 95% - MCKENNIE 15% - MIRETTI 70% - PAREDES 0% - POGBA 95% - RABIOT 30% - ROVELLA 70% - ZAKARIA 10%CHIESA 60% - DI MARIA 0% - KEAN 70% - MILIK 95% - SOULE' 15% - VLAHOVIC 50%