di Gianluca Minchiotti

Oggi finisce il mese di febbraio e la Juventus non ha ancora risolto le situazioni relative ai cinque contratti in scadenza il 30 giugno del 2022, vale a dire quelli di Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia De Sciglio e Mattia Perin. L'ad bianconero Maurizio Arrivabene aveva indicato proprio la fine di febbraio come periodo decisivo per le trattative in essere fra le parti. Nel frattempo si è svolto il Cda, che ha approvato il bilancio al 31 dicembre con un primo semestre in rosso di 119 milioni, e c'è stata una rimonta in classifica da parte della squadra, rimonta che rende più probabile, rispetto a un paio di mesi fa, il conseguimento a fine campionato almeno del quarto posto, obiettivo minimo e indispensabile anche per i conti del club. Ma di rinnovi, ad oggi, neanche l'ombra. Si parla, si tratta, ci si allontana e ci si avvicina, con modalità e tempistiche diverse per ognuna delle cinque situazioni. Ma qual è, ad oggi, la situazione caso per caso, per quanto riguarda le probabilità di rinnovo?



