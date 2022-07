La Juve va a caccia di un colpo a centrocampo. Di recente anche Miralem Pjanic è tornato tra i nomi proposti alla Juventus per la regia, ma non è il solo. I bianconeri, infatti, aspettano il verdetto su Pogba, ma intanto ragionano un colpo top: da Fabian Ruiz a Sergej Milinkovic-Savic, piste difficili ma aperte. "Più accessibile - si legge su Tuttosport - la strada che porta a Ilkaydel Manchester City, che ha il contratto in scadenza tra meno di un anno però anche un ingaggio di prima fascia da accollarsi. Altre voci raccontano di Jordan Veretout della Roma e di Saul dell’Atletico Madrid, ma Paredes è la priorità".