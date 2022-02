Ci sono anche Danilo e Matthijs De Ligt tra i top di giornata di Calciomercato.com, grazie alla loro prestazione al Gewiss Stadium contro l'Atalanta. Ecco i giudizi assegnati dal portale ai due giocatori bianconeri: "DANILO 7: sono arrivati Vlahovic e Zakaria, sì, ma è tornato anche Danilo… Per chi non se ne fosse ancora accorto, può bastare il gol importantissimo di domenica". "DE LIGT 6,5: chiude tutte le porte. Ma un dubbio amletico aleggia ancora in sala Var: è un muro o va a muro?".