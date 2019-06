Leonardo Spinazzola al Bologna, una possibilità concreta a gennaio risolta poi in un nulla di fatto: ma il club emiliano non ha dimenticato l'esterno della Juventus e sta pensando ad una nuova offerta in vista della prossima stagione. Come riporta Il Corriere dello Sport, Bigon è tornato a chiedere Spinazzola ai bianconeri: l'ex Atalanta fa parte dei piani del ds rossoblù, che nel frattempo lavora per blindare Riccardo Orsolini con un nuovo contratto fino al 2023. Per l'attacco, invece, i nomi seguiti dal Bologna sono quelli di Inglese (Napoli), Zaza (Torino) e Cutrone (Milan).