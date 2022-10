Ilrievoca piacevoli ricordi a Moise. Il 27 maggio 2017, proprio contro i rossoblù, l'attaccante classe 2000 è infatti diventato il secondo marcatore più giovane nella storia dellain Serie A (17 anni e 88 giorni), dietro solo a Renato Buso che a 16 anni e 304 giorni aveva segnato contro l'Ascoli (era il 19 ottobre 1986). Questa sera il giocatore azzurro potrebbe tornare a rivedere il campo, più probabilmente a gara in corso. E chissà che l'avversario non possa essere di buon auspicio per lui, reduce da un inizio di stagione non propriamente esaltante.