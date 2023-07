Il nome di Andrea Cambiaso continua a restare un punto interrogativo in casa Juve, con i bianconeri che devono ancora capire se puntare su di lui, o se, invece, girarlo ad altri club interessati. In quest'ottica le richieste non manchrebbero, dato che stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Thiago Motta avrebbe chiesto espressamente la conferma del terzino, portando ad oltranza la trattativa con la Juve.